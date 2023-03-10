Аксёнов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены системами ПВО
Об этом Аксёнов сказал в интервью РИА Новости.
По словам политика, соответствующие поручения президент России Владимир Путин дал российскому Минобороны.
«Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — подчеркнул Аксёнов.
Он добавил, что Крыму ничего не угрожает.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград, приуроченной к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает.