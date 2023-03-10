Узнать больше

Аксёнов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены системами ПВО

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены системами ПВО.

Об этом Аксёнов сказал в интервью РИА Новости.

По словам политика, соответствующие поручения президент России Владимир Путин дал российскому Минобороны.

«Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что Крыму ничего не угрожает.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград, приуроченной к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить