Аксёнов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены системами ПВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены системами ПВО.

Об этом Аксёнов сказал в интервью РИА Новости.

По словам политика, соответствующие поручения президент России Владимир Путин дал российскому Минобороны.

«Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что Крыму ничего не угрожает.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград, приуроченной к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает.