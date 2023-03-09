«Нельзя просто так сидеть и ждать смерти»: сержант 1-й танковой армии рассказал историю спасения сослуживца в ходе СВО

RT узнал подробности боя, в котором военнослужащий с позывным Заяц получил тяжёлое ранение в голову. Его чудом спас заместитель командира взвода. Сержант Дмитрий Чёрный настоял на отправке раненого в госпиталь, хотя сослуживцы не верили, что он вообще выживет. Отец бойца уверен: если бы не Дмитрий, его сына не удалось бы спасти. В беседе с RT Дмитрий Чёрный вспоминает события того дня.

Летом 2022 года на Харьковском направлении спецоперации шли ожесточённые столкновения. Бой, в котором военнослужащий с позывным Заяц получил тяжёлое ранение головы, произошёл под Изюмом. Экипаж БТР Дмитрия Чёрного, где Заяц был наводчиком, должен был прикрывать колонну.

«Поступил приказ выдвигаться. Там пруд и дамба. Мы начали обходить водоём, спустились в низину, — вспоминает тот день Дмитрий. — Тут по нам открыли огонь из лесополосы. Наш командир приказал прикрываться и отходить. Мы поднялись: в 30 м я увидел низину, где можно было бы развернуться и отработать в ответ, но отойти мы не успели. В наш БТР попали. Я отдал приказ экипажу выпрыгивать. Когда выпрыгнул, оглядываюсь — нет бойца. Я спрашиваю остальных: «Где Заяц?» А он всё ещё в бронетранспортёре. Вытащили, смотрим — прямо в лоб ему попало. Мы Зайцу промедол вкололи, оттащили. Ребята его быстро в санитарку погрузили — и назад на позиции».

Никто из сослуживцев не верил, что бойцу удастся выжить с таким тяжёлым ранением. Но Дмитрий, взявший на себя руководство взводом после гибели командира Артура Батырова весной, не мог оставить своего подчинённого умирать и приказал вывезти Зайца в госпиталь в Изюм.

«Ребята разошлись, кто контуженный был, кто оглушённый. А я с ним рядом сел, за руку его взял: ну, думаю, будет умирать, хоть рядом буду. А он шевелится, стонет. Я посидел минуту и вскочил — ну нельзя же просто так сидеть и ждать смерти! Подошёл к командиру 3-го батальона, попросил помощи. Он дал БТР, и мы отправили Зайца в Изюм», — рассказал RT Дмитрий.

По словам Чёрного, только после того, как погрузили раненого бойца, он почувствовал, что сам контужен: «Начал падать, опёрся на автомат, сел на траву и начал отходить потихоньку. А сам думал: довезут, не довезут?»

Зайца успешно довезли до Изюма, а оттуда на вертолёте переправили в Москву. Врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко буквально достали его с того света. В дальнейшем Заяц был в нескольких филиалах госпиталя, перенёс множество операций. Сейчас боец уже начал ходить и разговаривать, хотя ещё полгода назад никто не давал гарантий, что он вообще выживет.

Отец и мать всё время, пока жизнь бойца висела на волоске, находились с ним рядом. «Шансы были 50 на 50. Если бы его командир не настоял на транспортировке, сын бы не выжил», — говорит отец бойца Владимир. Когда семья Зайца узнала о его спасении, они захотели найти человека, благодаря которому их сын остался жив.

© Фото из личного архива

Дмитрий Чёрный был отправлен в отпуск для восстановления после полученной контузии. Затем он прибыл в батальон прикрытия. И там в январе 2023 года в результате разрыва гранаты Дмитрий получил тяжёлые осколочные ранения.

«Мы держали оборону, коптер скинул гранату прямо мне под ноги. Осколки задели лицевой нерв, выбили зубы, ногу пробили. Я не знаю, каким чудом остался жив. Граната Ф-1 и с 10 м убить может, а тут прямо в шаге от меня. Зацепило знатно, но я живой!» — рассказал он.

Чёрный оказался в госпитале в Нижнем Новгороде, где с ним связались волонтёры из Москвы и сообщили, что его ищет отец Зайца. «С отцом Зайца я на связи, надеюсь увидеться с ними в свою ближайшую поездку в Москву. Он мне звонит, говорит: «Спасибо», а я не понимаю — за что? Я же работу свою выполняю, я за своих бойцов в ответе. Я всегда боялся, что не смогу уберечь ребят», — поделился с RT сержант.

Дмитрий Чёрный говорит, что с детства мечтал стать военным, как отец. Тот служил в 1-й танковой армии, а после выхода на пенсию в 1998 году перевёз семью к родственникам под Энергодар. Там Дмитрий с родителями и братом прожил до 2014 года.

«Украина всегда была разделена: западные считали себя истинными украинцами, а на нас — на восток — смотрели как на сброд. В 2014 году после воссоединения Крыма и России всё окружение раскололось окончательно. Я давно собирался уехать, а это была последняя капля. У меня гражданство всегда было российское, на украинское я его не менял, поэтому срочная служба обошла меня стороной», — вспоминает Чёрный.

Свою мечту Дмитрий смог исполнить в 35 лет. В 2018 году он заключил контракт с ВС РФ и попал в 1-ю танковую армию, где раньше служил его папа. А через год в роту Дмитрия прибыл Заяц.

Чёрный вспоминает, как вместе с Зайцем почти дошли до украинской столицы: «Были под Киевом 26 февраля. Сломался БТР, на ремонт времени не было. Мы его решили подорвать, чтобы техника не досталась противнику. В итоге вэсэушники сняли догорающую машину и разослали по украинским Telegram-каналам с подписью: «Смотрите, как мы жжём технику москаля». А я-то номер знаю, знаю свой БТР. Это было даже смешно. Вот так они собственный народ дурят!»

За тот бой летом 2022 года Дмитрий получил медаль Суворова и сейчас ожидает награждения медалью «За отвагу». Сержант планирует вернуться на передовую после восстановления, чтобы продолжить исполнять свой воинский долг. А после окончания СВО мечтает пойти в военное училище и прослужить ещё минимум 20 лет.