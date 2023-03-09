«В ответ на теракты в Брянской области»: в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры и ОПК Украины, а также по обеспечивающим их энергетическим мощностям. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, речь идёт об ударе возмездия в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области. В результате удара сорвана железнодорожная перевозка иностранного вооружения и выведены из строя мощности по ремонту военной техники ВСУ.

В Минобороны России заявили о нанесении удара возмездия по украинским объектам в ответ на террористические акты в Брянской области.

«В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар возмездия», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Как отметил Конашенков, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

По данным Минобороны РФ, в результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Обстановка на направлениях спецоперации

Как сообщили в Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области и в Луганской Народной Республике. За сутки противник потерял до 50 украинских военных, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах ряда населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Противник потерял до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции на Украине

На Донецком направлении войска Южной группировки войск и артиллерия уничтожили за сутки более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу «Мста-Б», а также гаубицу Д-1.

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара и Пречистовки (ДНР).

Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

По данным Минобороны РФ, авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.

На территории ДНР уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Вольнянск (Запорожская область). Кроме того, в ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили пять украинских беспилотников.

Эксклюзив RT с передовой в Марьинке

Военкор RT Влад Андрица побеседовал с командиром взвода мотострелковой роты с позывным Кузня. Он рассказал о работе по выявлению в ночное время групп ВСУ, которые подвозят на передовую боеприпасы и продовольствие.

Сюжет военкора RT Влада Андрицы

«ВСУ просыпаются ночью, подтягивают резервы. А наша задача — выявить и предотвратить подвоз боеприпасов, техники», — рассказал Кузня.

Также боец рассказал о продвижении ВС РФ в районе населённого пункта.

«Остались последние высотные здания, далее заступаем на господствующую высоту, а дальше — частный сектор», — заключил он.