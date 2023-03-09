Минобороны России: ударом возмездия уничтожены места базирования ударных БПЛА
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом сообщили в Минобороны.
«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», — говорится в сообщении.
Также были выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
9 марта в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.