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Минобороны России: ударом возмездия уничтожены места базирования ударных БПЛА

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RT
Ударом возмездия на территории Украины уничтожены места базирования ударных БПЛА, сорвана переброска резервов и вооружения, нарушено производство боеприпасов.
Минобороны России: ударом возмездия уничтожены места базирования ударных БПЛА
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», — говорится в сообщении.

Также были выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

9 марта в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.

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