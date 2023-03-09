ВС России в ответ на атаку на Брянскую область нанесли массированный удар возмездия
- РИА Новости
«В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар возмездия», — сказали в ведомстве.
Как уточняется, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.
Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.