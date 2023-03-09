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ВС России ударили «Кинжалом» по ключевым элементам военной инфраструктуры, ОПК Украины

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ВС России ударили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины.
ВС России ударили «Кинжалом» по ключевым элементам военной инфраструктуры, ОПК Украины
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уничтожены места базирования ударных БПЛА, сорвана переброска резервов и вооружения, нарушено производство боеприпасов.

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