ВС России ударили «Кинжалом» по ключевым элементам военной инфраструктуры, ОПК Украины

ВС России ударили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уничтожены места базирования ударных БПЛА, сорвана переброска резервов и вооружения, нарушено производство боеприпасов.