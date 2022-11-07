Инструмент провокаций: как на Украине намерены создать флот морских беспилотников

На Украине будет создан «флот морских дронов», заявил президент страны Владимир Зеленский. Профинансировать инициативу он предложил всем желающим через благотворительную площадку по сбору средств. При этом Зеленский подчеркнул, что у общественности уже была возможность понаблюдать подобный флот в действии. По мнению экспертов, политик намекает на недавнюю атаку кораблей Черноморского флота РФ, среди которых были и суда, обеспечивающие безопасность морского коридора в рамках зерновой сделки. Аналитики полагают, что дроны будут и дальше использоваться для совершения провокаций, но сомневаются в возможной эффективности подобного флота.

Украина планирует обзавестись флотом морских беспилотников, заявил в ходе своего видеообращения в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Мы будем аккумулировать деньги для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего», — сказал политик.

По его словам, инициативу планируется профинансировать при помощи средств, которые будут собраны через одну из международных благотворительных площадок. Зеленский не уточнил сумму, необходимую для реализации инициативы, но заявил, что у общественности уже была возможность наблюдать, как действуют такие беспилотники.

«Как это работает — все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории», — утверждает украинский глава.

Прозрачный намёк

Своим заявлением о результатах работы морских беспилотников в ходе российско-украинского конфликта Зеленский фактически открыто признал ответственность Киева за недавнее нападение на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, считают эксперты.

Напомним, атака на российские корабли произошла 29 октября и была направлена в том числе на те суда, которые задействованы в обеспечении безопасности морского коридора в рамках зерновой инициативы. По сообщению Минобороны РФ, в нападении участвовали девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Все они были уничтожены. По данным военного ведомства, незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

При этом в Минобороны уточнили, что нападение было осуществлено при поддержке западных кураторов украинских военных.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — сообщили в министерстве.

В связи с произошедшим Минобороны и МИД в тот же день уведомили о приостановке участия России в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В МО пояснили, что движение судов по коридору, определённому «Черноморской зерновой инициативой», на время приостановлено, так как Киев использует его для ведения боевых действий против России.

«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», — констатировали в Минобороны.

Большой десантный корабль «Минск» в акватории Севастополя

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Возобновить своё участие в сделке Россия согласилась только 2 ноября, получив от украинских властей письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. По данным МО, гарантий от Киева удалось добиться благодаря содействию со стороны ООН и Турции.

Вместе с тем президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом страны 2 ноября указал на право РФ выйти из сделки по зерну, если Украина нарушит взятые на себя обязательства. При этом он напомнил, что вывозимое в рамках сделки зерно, вопреки всем заявлениям, практически не доходит до беднейших стран, особо нуждающихся в нём. Им пока поступило только 4% зерна, тогда как государствам Евросоюза — 46%, подчеркнул Путин.

«Люди доброй воли»

Стоит отметить, что изначально представители Киева поспешили опровергнуть свою причастность к атаке 29 октября. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в тот же день написал в Twitter, что в Киеве изначально предупреждали партнёров о якобы имевшихся планах России сорвать зерновую сделку.

В тот же день со схожим заявлением в своём ежевечернем видеообращении выступил и Владимир Зеленский. Он обвинил РФ в намерении «вернуть угрозу масштабного голода» для Африки и Азии и потребовал от ООН и G20 «жёсткой международной реакции».

Однако позднее позиция того же Кулебы относительно оценки событий 29 октября претерпела изменения. Так, в интервью испанской радиостанции Cadena SER 3 ноября он выразил мнение, что за происшествием стоят «люди доброй воли». При этом Кулеба заявил, что переданные Москве гарантии со стороны Киева были лишь формальным предлогом для возобновления сделки и не являлись уступками российской стороне.

«Россия вернулась к зерновой сделке не потому, что кто-то дал ей какие-то гарантии, а потому, что было много закулисной дипломатии со стороны Генерального секретаря ООН и президента Турции. Они говорили... на языке силы. Это не был язык уступок», — утверждал Кулеба.

Подстегнуть интерес

Опрошенные RT эксперты считают, что намёки украинского президента на причастность Киева к атаке говорят о его желании любыми средствами поддержать интерес Запада к конфликту, а также представить собственным гражданам хоть какие-то успехи на фронте. Как подчеркнул эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, открыто признать ответственность за атаку на российские корабли в Киеве не могут, потому что нападение велось в том числе на суда, обеспечивающие безопасность морского коридора в рамках зерновой сделки.

«Хотя, безусловно, Киев не действовал 29 октября самостоятельно. За атакой определённо стоят государства НАТО, в первую очередь Великобритания. Зеленский же своими рассказами о действиях беспилотников старается подчеркнуть тесную связь Киева с западными кураторами, чтобы добавить себе веса и продемонстрировать, что за ним стоят большие страны», — полагает Ермаков.

Он также отметил, что планируемое создание украинскими властями «флота беспилотников» будет иметь своей основной задачей совершение провокаций против российской стороны.

«В Киеве сейчас обеспокоены трансформацией политической повестки в ряде западных стран на фоне выборов-перевыборов и усилением голосов в пользу дипломатического взаимодействия с Россией. Поэтому там хотят не дать кураторам ослабить их поддержку Украины и делают всё для поддержания конфликта в активном состоянии», — пояснил эксперт.

Украинский военный с польским беспилотником FlyEye

AP

© Efrem Lukatsky

Ермаков считает, что украинские власти, развивая тему флота морских беспилотников, таким образом предлагают военно-промышленным комплексам западных государств использовать свою страну в качестве полигона. Потому что направление тех же морских БПА сейчас активно развивается, отметил аналитик.

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Его точку зрения разделяет военный эксперт Иван Коновалов. В разговоре с RT он отметил перспективность разработки морских беспилотников, которые сегодня пока развивает ограниченное количество стран.

«В мире не так много стран, которые успешно ведут программу подводных боевых беспилотников. В их числе Россия, США, Норвегия, Великобритания, Израиль и Китай. Понятно, что Украина, не имея собственного флота, пытается сегодня компенсировать свои возможности на этом направлении другими путями. Вероятно, в Киеве рассчитывают на беспилотники США и Великобритании, тем более что Лондон некоторое время назад обещал передать Киеву такие дроны якобы для разминирования акваторий», — сказал Коновалов.

Однако эффективность такого «флота» будет маловероятна из-за военно-технических возможностей России, считает эксперт.

«Эффективность зависит от умения применять такой флот. Британцы прилагают огромные усилия, разрабатывая подобные морские операции. Однако, как показали последние события, все их усилия пошли прахом из-за слаженного действия российских военных сил: атака была отбита, а нападавшие понесли серьёзные потери технического характера. Ведь большинство наших противолодочных кораблей оборудованы специальной системой отслеживания беспилотников, что позволяет им оперативно реагировать и уничтожать приближающиеся угрозы», — резюмировал аналитик.