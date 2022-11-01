«Не всё, что мы могли бы сделать»: Путин назвал удары по инфраструктуре Украины «отчасти» ответом на атаку в Севастополе

Владимир Путин заявил, что удары российских войск по инфраструктуре Украины «отчасти» стали ответом на теракт в Севастополе. Вместе с тем глава государства отметил, что это не всё, что российская сторона может сделать в данной ситуации. Саму атаку на объекты Черноморского флота Путин назвал безуспешной. Он заявил, что в ходе ЧП была создана угроза как для российских кораблей, так и для гражданских судов, участвующих в зерновой сделке.

Удары по объектам на Украине стали отчасти ответом на теракт в Севастополе, заявил Владимир Путин в ходе беседы с журналистами по итогам трёхсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана в Сочи.

«Отчасти так и есть», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

31 октября Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным оружием нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины. Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили об ударах по различных объектам на территории страны, вслед за которыми произошло отключение электроэнергии.

Вместе с этим президент добавил, что у российской стороны есть другие варианты действий в ответ на теракт в Севастополе. «Это не всё, что мы могли бы сделать», — сказал глава государства.

Саму атаку в Севастополе президент назвал безуспешной, отметив, что нанёсшие удар беспилотники шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. По словам Путина, этим создана угроза как для российских кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, так и для гражданских судов, которые этим занимаются. Как напомнил президент, российская сторона обязалась обеспечить безопасность в этом вопросе.

«Но если, вы меня извините за простоту выражения, Украина долбанёт по этим судам? Виноватыми будем мы — так же, как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — подчеркнул Путин.

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Президент также упомянул, что ознакомился с позицией главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об инциденте. По словам Путина, руководитель оборонного ведомства также придерживается мнения, что угроза создаётся и для российских кораблей, и для гражданских судов.

«Мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции, нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем», — сказал Путин.

Глава государства призвал ООН провести работу с Украиной так, чтобы Киев гарантировал, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет.

«Минобороны России правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с Организацией Объединённых Наций, а те, в свою очередь, — с Украиной, с тем чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора», — сказал Путин.

Напомним, Россия приостановила своё участие в зерновой сделке 29 октября. Ранее в тот день произошёл теракт на военных объектах Черноморского флота в Севастополе.

Как позднее заявили в МИД России, украинские вооружённые силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре на военно-морской базе в Севастополе.

В Минобороны России впоследствии заявили: по итогам проведённой совместно с представителями других государственных ведомств экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, установлено, что их запуск производился в районе побережья у Одессы.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В оборонном ведомстве отметили, что координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора в Чёрном море.

В Минобороны РФ полагают, что это может указывать на предварительный запуск аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Позднее, вечером 31 октября, в Минобороны РФ заявили об остановке движения по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой.

«До прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополе движение по коридору безопасности, определённому «Черноморской инициативой», приостановлено», — заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что РФ не выходит из данного соглашения, а лишь приостанавливает его действие. Движение судов по коридору безопасности в МО РФ назвали недопустимым, поскольку украинское руководство использует его для ведения боевых действий против России.