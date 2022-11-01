Глава Минобороны Турции Акар обсудил ситуацию с зерновой сделкой с украинским коллегой
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий канал ТРТ.
Глава Минобороны Турции выступил за то, что «гуманитарную зерновую инициативу следует отделять от ситуации с конфликтом на Украине».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки.
29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.