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Глава Минобороны Турции Акар обсудил ситуацию с зерновой сделкой с украинским коллегой

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Турецкий министр обороны Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
Глава Минобороны Турции Акар обсудил ситуацию с зерновой сделкой с украинским коллегой
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий канал ТРТ.

Глава Минобороны Турции выступил за то, что «гуманитарную зерновую инициативу следует отделять от ситуации с конфликтом на Украине».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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