Шольц и Зеленский призвали не ставить под угрозу зерновую сделку
Он отметил, что Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации на Украине.
«Федеральный канцлер и президент Украины призвали не ставить под угрозу реализацию и продление зернового соглашения под эгидой ООН», — цитирует ТАСС Хебештрайта.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.