Шольц и Зеленский призвали не ставить под угрозу зерновую сделку

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации на Украине.

«Федеральный канцлер и президент Украины призвали не ставить под угрозу реализацию и продление зернового соглашения под эгидой ООН», — цитирует ТАСС Хебештрайта.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.