Путин: удары по объектам на Украине стали отчасти ответом на теракт в Севастополе

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по объектам на Украине стали отчасти ответом на теракт в Севастополе.

«Отчасти так и есть», — сказал он, отвечая на вопрос, стали ли удары России по объектам инфраструктуры на Украине ответом на теракт в Севастополе.

Вместе с этим он добавил, что это далеко не всё, что могла бы предпринять российская сторона.

«Но это не всё, что мы могли бы сделать», — предупредил Путин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.