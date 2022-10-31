Путин: удары по объектам на Украине стали отчасти ответом на теракт в Севастополе
«Отчасти так и есть», — сказал он, отвечая на вопрос, стали ли удары России по объектам инфраструктуры на Украине ответом на теракт в Севастополе.
Вместе с этим он добавил, что это далеко не всё, что могла бы предпринять российская сторона.
«Но это не всё, что мы могли бы сделать», — предупредил Путин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.