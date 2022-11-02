«Заверения даны»: Путин напомнил о праве России выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии
- kremlin.ru
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора в Чёрном море для военных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Выступая на оперативном совещании с Совбезом РФ, глава государства с сожалением напомнил, что киевский режим использовал гуманитарный коридор, предоставленный в рамках соглашений, для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, после чего Москва приняла решение приостановить участие в сделке.
«Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнёры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — сказал президент.
Он сообщил, что в этой связи дал указания Минобороны возобновить полноценное участие российской стороны в работе по вывозу зерна.
«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — добавил Путин.
Между тем российский лидер указал, что даже в случае выхода РФ из сделки Россия готова поставлять зерно беднейшим странам мира. По его словам, зерновая сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но в их адрес с территории Украины поступило лишь 4% зерна, тогда как в государства Евросоюза — 46%.
«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объём, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — пояснил президент России.
2 ноября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после контактов с Владимиром Путиным, а также переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора.
В Минобороны России сообщили, что благодаря участию международной организации и содействию Анкары удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения — «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», — говорится в сообщении.
При этом министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил российскую сторону за возвращение к сделке: «Мир заново задышал».
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заметил, что решение по пролонгации зерновой сделки после 18 ноября будет приниматься «с учётом всех сопутствующих фактов».
«Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объёме, её украинская и российская части. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать», — цитирует его РИА Новости.
Россия возвращается в зерновую сделку, чтобы не допустить продовольственный кризис и голод в развивающихся странах, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии», — написал он в своём Telegram-канале.