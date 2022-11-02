«Заверения даны»: Путин напомнил о праве России выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии

Москва благодаря содействию Анкары получила от Киева гарантии, что гуманитарный коридор в Чёрном море, созданный в рамках зерновой сделки, не будет использоваться в военных целях, заявил Владимир Путин. В этой связи Минобороны поручено возобновить полноценное участие в работе по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. При этом глава государства указал на наличие у России права выйти из сделки по зерну, если Украина нарушит взятые на себя обязательства. 29 октября киевский режим совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, после чего Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора в Чёрном море для военных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Выступая на оперативном совещании с Совбезом РФ, глава государства с сожалением напомнил, что киевский режим использовал гуманитарный коридор, предоставленный в рамках соглашений, для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, после чего Москва приняла решение приостановить участие в сделке.

«Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнёры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — сказал президент.

Он сообщил, что в этой связи дал указания Минобороны возобновить полноценное участие российской стороны в работе по вывозу зерна.

«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — добавил Путин.

Между тем российский лидер указал, что даже в случае выхода РФ из сделки Россия готова поставлять зерно беднейшим странам мира. По его словам, зерновая сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но в их адрес с территории Украины поступило лишь 4% зерна, тогда как в государства Евросоюза — 46%.

«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объём, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — пояснил президент России.

2 ноября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после контактов с Владимиром Путиным, а также переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора.

В Минобороны России сообщили, что благодаря участию международной организации и содействию Анкары удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения — «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», — говорится в сообщении.

При этом министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил российскую сторону за возвращение к сделке: «Мир заново задышал».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заметил, что решение по пролонгации зерновой сделки после 18 ноября будет приниматься «с учётом всех сопутствующих фактов».

«Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объёме, её украинская и российская части. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать», — цитирует его РИА Новости.

Россия возвращается в зерновую сделку, чтобы не допустить продовольственный кризис и голод в развивающихся странах, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии», — написал он в своём Telegram-канале.