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Путин: российскому Минобороны дано поручение возобновить участие России в зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин заявил, что российскому Министерству обороны было дано поручение возобновить участие Москвы в зерновой сделке.

«По линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — неиспользование этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал он.

Вместе с этим он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит гарантии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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