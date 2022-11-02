Путин: Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с Украины в Турцию

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в будущем не будет препятствовать поставкам зерновых с Украины в Турцию.

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

«Мы не будем препятствовать и в будущем в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику», — заявил Путин.

Он отметил нейтралитет Турции в конфликте, а также возможности турецкой зерноперерабатывающей промышленности и усилия президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран.

Также Путин заявил, что российскому Министерству обороны было дано поручение возобновить участие Москвы в зерновой сделке.

При этом Москва оставляет за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит гарантии.