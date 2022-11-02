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Путин: Россия готова поставлять зерно бедным странам даже при выходе из зерновой сделки

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.

Об этом Путин сказал в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.

«Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объём, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал президент России.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные от Киева гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.

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