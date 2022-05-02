Наставник «Автомобилиста» Заварухин сообщил о причинах провала клуба в сезоне-2021/22

Короткая ссылка
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах провала команды во второй части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.
Наставник «Автомобилиста» Заварухин сообщил о причинах провала клуба в сезоне-2021/22
  • globallookpress.com

«Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Одна из главных причин — коллектив. Хоккей — мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков — главное. Мне кажется, этого не хватило», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Клуб из Екатеринбурга занял девятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не прошёл в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков может перейти в «Автомобилист».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить