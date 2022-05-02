Наставник «Автомобилиста» Заварухин сообщил о причинах провала клуба в сезоне-2021/22
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«Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Одна из главных причин — коллектив. Хоккей — мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков — главное. Мне кажется, этого не хватило», — цитирует Заварухина «Чемпионат».
Клуб из Екатеринбурга занял девятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не прошёл в плей-офф Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков может перейти в «Автомобилист».