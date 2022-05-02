Наставник «Автомобилиста» Заварухин сообщил о причинах провала клуба в сезоне-2021/22

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах провала команды во второй части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.

«Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Одна из главных причин — коллектив. Хоккей — мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков — главное. Мне кажется, этого не хватило», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Клуб из Екатеринбурга занял девятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не прошёл в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков может перейти в «Автомобилист».