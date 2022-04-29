Третьяк: будем надеяться, через пару лет нам вернут чемпионат мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предположил, что первенство планеты пройдёт в стране спустя несколько лет, если жалобу на решение об отмене турнира не удовлетворят.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Будем обжаловать. Если нам не разрешат, будем надеяться, через пару лет нам вернут чемпионат мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределённый срок, а также лишила Омск и Новосибирск прав на проведение МЧМ-2023 и Санкт-Петербург — проведение ЧМ-2023.

3 мая федерация проведёт слушания по делу об отстранении отечественных сборных от международных стартов и переносе молодёжного чемпионата мира из России.

Ранее ФХР сообщила о намерении обжаловать решение IIHF об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в стране.