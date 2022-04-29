Третьяк: будем надеяться, через пару лет нам вернут чемпионат мира по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предположил, что первенство планеты пройдёт в стране спустя несколько лет, если жалобу на решение об отмене турнира не удовлетворят.
Третьяк: будем надеяться, через пару лет нам вернут чемпионат мира по хоккею
  • РИА Новости

«Мы всегда надеемся на лучшее. Будем обжаловать. Если нам не разрешат, будем надеяться, через пару лет нам вернут чемпионат мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределённый срок, а также лишила Омск и Новосибирск прав на проведение МЧМ-2023 и Санкт-Петербург — проведение ЧМ-2023.

3 мая федерация проведёт слушания по делу об отстранении отечественных сборных от международных стартов и переносе молодёжного чемпионата мира из России.

Ранее ФХР сообщила о намерении обжаловать решение IIHF об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в стране.

 

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