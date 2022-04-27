«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ 

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над пермской «Пармой» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ 
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Встреча прошла в Перми и завершилась со счётом 101:78 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарцев Эрик Макколлум, который набрал 21 очко. В составе хозяев 17 результативных баллов в свой актив записал Александр Платунов.

Таким образом, «Локомотив» выиграл серию (3-0) и стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги. 

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможный переход под юрисдикцию азиатского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA).

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