«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
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Встреча прошла в Перми и завершилась со счётом 101:78 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарцев Эрик Макколлум, который набрал 21 очко. В составе хозяев 17 результативных баллов в свой актив записал Александр Платунов.
Таким образом, «Локомотив» выиграл серию (3-0) и стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможный переход под юрисдикцию азиатского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA).