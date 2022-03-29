Козловский — о планах на будущее: мы находимся в процессе осмысления проделанной работы

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Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о планах на будущее.
Козловский — о планах на будущее: мы находимся в процессе осмысления проделанной работы
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Zemlianichenko

«Сейчас мы находимся в процессе осмысления проделанной работы и той, что предстоит, чтобы продолжать двигаться вперёд. 1 апреля выступаем на показательных в Москве, потом начнём работать над новыми постановками, будем придумывать новые интересные детали для дополнительного украшения наших программ. Сейчас очень сложно предугадать, каким будет следующий сезон», — заявил Козловский в интервью RT.

Он признался, что не боится лишиться возможности принимать участие в соревнованиях.

«Вообще, сказал бы, что для тех, кто напряжённо готовился к Играм, прошёл весь олимпийский цикл и планирует продолжать карьеру, первый послеолимпийский сезон — это время экспериментов», — заключил фигурист.

Ранее Бойкова и Козловский прокомментировали соперничество с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

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