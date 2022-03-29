Бойкова и Козловский рассказали об отношениях с Мишиной и Галлямовым

Бронзовые призёры чемпионата Европы среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали соперничество с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«Обычно отношения обостряются по мере приближения соревнований. Так и в детстве было, и в подростковом возрасте. Сейчас мы все как-то успокоились. Поняли, что никто никому не желает зла и что самое правильное, что мы можем делать, — это поддерживать друг друга. Иногда это бывает тяжело. Думаю, не только мне», — заявила в интервью RT Бойкова.

По словам Козловскго, фигуристы с уважением относятся ко всем своим соперникам.

«Ведь каждый из нас проделал очень большой путь, чтобы прийти туда, где находится сейчас, и это ни в коем случае нельзя недооценивать», — добавил он.

Ранее Козловский поделился эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.