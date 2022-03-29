Козловский: для нас с Бойковой КПК был полноценным стартом уровня чемпионата России

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Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.
Козловский: для нас с Бойковой КПК был полноценным стартом уровня чемпионата России
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Когда мы вернулись домой из Пекина и вплотную занялись прыжками, каскад получался в тренировках довольно стабильно. Поэтому одна из основных задач на кубке Первого канала заключалась в том, чтобы показать: новый каскад — это не тот набор прыжков, который сегодня есть, а завтра его нет. Это элемент, который уже плотно вошёл в наш арсенал и отказываться от которого мы с Сашей не собираемся», — сказал Козловский в интервью RT.

Он подчеркнул, что хорошее исполнение нового каскада не было случайным. По словам пары, они решили исполнять его сразу после Олимпиады.

«Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу, но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России, в котором выступали все сильнейшие пары страны. Плюс присутствовало очень сильное желание не подвести свою команду. Всё это добавляло адреналина, переживаний», — добавил Козловский.

Ранее Бойкова и Козловский рассказали, как пережили своё невключение в командный турнир на ОИ.

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