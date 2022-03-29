Бойкова и Козловский рассказали, как пережили своё невключение в командный турнир на ОИ

Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопрос, переживали ли из-за того, что не попали в число участников командного турнира на Олимпиаде-2022.

«Нет, драмой это не было. Мы понимали, что всё идёт именно к этому», — сказал Козловский в интервью RT.

Бойкова, в свою очередь, призналась, что была шокирована только отсутствием замен в женском одиночном катании в рамках командных соревнований.

«Поэтому я сразу сказал Саше, что нужно настраиваться на личный турнир, немного приспускать форму, потому что мы фактически вышли на пик к началу Игр, чтобы быть готовыми выйти на замену, если возникнет такая необходимость. Удерживать форму 20 дней уже не было смысла», — добавил Козловский.

Ранее Бойкова высказалась о четвёртом месте в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.