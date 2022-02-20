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Россиянка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась о четвёртом месте в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Да, пока что четвёртые, но зато с борьбой и с сильными соперниками. Уверена, что нас ждёт счастливая совместная дорога в спорте и дальше», — написала Бойкова на своей странице в Instagram.

Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар, набрав по итогам двух программ 220,50 балла.

Россияне Тарасова и Морозов завоевали серебро с результатом 239,25, уступив только китайской паре Вэньцзин — Цун 0,63 балла. Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами (237,71).

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский остались недовольны результатом по итогам ОИ-2022.











