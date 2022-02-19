Бойкова и Козловский остались недовольны результатом по итогам ОИ-2022

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Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Каждый представитель четвёртой разминки ехал сюда не за четвёртым местом. Так что говорить о том, что мы довольны результатом, не приходится», — сказала Бойкова «Матч ТВ».

Её партнёр, в свою очередь, отметил, что в произвольной программе их дуэт практически не ошибался, за исключением одного эпизода. По его мнению, они получили далеко не те баллы, которые могли бы набрать.

«Не знаю, почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели», — добавил Козловский.

Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар, набрав по итогам двух программ 220,50 балла.

Ранее тренер Тамара Москвина назвала справедливыми итоги соревнований спортивных пар на ОИ-2022.