Москвина считает справедливыми итоги соревнований спортивных пар на ОИ-2022

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Известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о выступлении своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Рада ли я? Рада. Хотели ли золото? Хотели, конечно, все хотят. Ребята молодцы. Что ещё сказать по результатам соревнований? Посмотрите в протоколы», — сказала Москвина в беседе с «Матч ТВ».

Она отметила, что судей назначает Международный союз конькобежцев и национальные федерации и, скорее всего, выбирают на это место достойных людей.

«Считаю ли я итоги справедливыми? Я всегда считаю официальные итоги справедливыми», — добавила Москвина.

Москвина является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые стали бронзовыми призёрами Игр (237,71). Также она тренирует чемпионов Европы 2020 года Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые стали четвёртыми (220,50).

Ранее глава ФФККР оценил серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде.