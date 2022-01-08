Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Игра, которая прошла во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марко Розе.
В составе «Боруссии» мячи забили Торган Азар (71-я минута), Джуд Беллингем (87-я) и Махмуд Дауд (89-я). У «Айнтрахта» дубль оформил Рафаэль Борре (15-я и 24-я).
«Боруссия» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (27) идёт на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Бавария» (43).
Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги.