Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Короткая ссылка
Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Айнтрахтом» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марко Розе.

В составе «Боруссии» мячи забили Торган Азар (71-я минута), Джуд Беллингем (87-я) и Махмуд Дауд (89-я). У «Айнтрахта» дубль оформил Рафаэль Борре (15-я и 24-я).

«Боруссия» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (27) идёт на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Бавария» (43).

Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить