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NHK: Япония фиксирует рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

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Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком,

Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, заболевание при тяжёлом течении может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу.

«Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжёлому и стремительно прогрессирующему течению заболевания», — говорится в материале.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что грязные руки могут стать причиной различных болезней, таких как дизентерия и сальмонеллёз.

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