NHK: Япония фиксирует рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком,

Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, заболевание при тяжёлом течении может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу.

«Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжёлому и стремительно прогрессирующему течению заболевания», — говорится в материале.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что грязные руки могут стать причиной различных болезней, таких как дизентерия и сальмонеллёз.