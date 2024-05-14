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Врач Неронов: гигиена рук важна для профилактики заболеваний

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Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что грязные руки могут стать причиной различных болезней, таких как дизентерия и сальмонеллёз.
Врач Неронов: гигиена рук важна для профилактики заболеваний
  • Gettyimages.ru

Кроме того, «болезнь грязных рук» может быть причиной вирусных заболеваний, таких как грипп, ротавирус, коронавирус, гепатит А, поделился специалист в беседе с РИАМО.

Неронов подчеркнул, что гигиена рук — это неотъемлемое условие профилактики различных инфекционных, паразитарных и аллергических заболеваний.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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