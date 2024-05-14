Врач Неронов: гигиена рук важна для профилактики заболеваний
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Кроме того, «болезнь грязных рук» может быть причиной вирусных заболеваний, таких как грипп, ротавирус, коронавирус, гепатит А, поделился специалист в беседе с РИАМО.
Неронов подчеркнул, что гигиена рук — это неотъемлемое условие профилактики различных инфекционных, паразитарных и аллергических заболеваний.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.