Врач Неронов: гигиена рук важна для профилактики заболеваний

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что грязные руки могут стать причиной различных болезней, таких как дизентерия и сальмонеллёз.

Кроме того, «болезнь грязных рук» может быть причиной вирусных заболеваний, таких как грипп, ротавирус, коронавирус, гепатит А, поделился специалист в беседе с РИАМО.

Неронов подчеркнул, что гигиена рук — это неотъемлемое условие профилактики различных инфекционных, паразитарных и аллергических заболеваний.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.