В посёлке Дубовое Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены семь домов
Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«В посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом... Пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией пожара», — говорится в сообщении.
Всего, по словам главы региона, повреждения в населённом пункте выявлены в семи частных жилых домовладениях. В них, как отметил Гладков, выбиты окна, посечены кровли и заборы.
Кроме того, осколками были посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи.
«В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения», — добавил Гладков.
Также двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
Ранее несколько ракет были сбиты над акваторией Крыма и в районе аэродрома «Бельбек».