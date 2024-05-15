В посёлке Дубовое Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены семь домов

В посёлке Дубовое Белгородской области в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, всего различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях.

Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом... Пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией пожара», — говорится в сообщении.

Всего, по словам главы региона, повреждения в населённом пункте выявлены в семи частных жилых домовладениях. В них, как отметил Гладков, выбиты окна, посечены кровли и заборы.

Кроме того, осколками были посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи.

«В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения», — добавил Гладков.

Также двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Ранее несколько ракет были сбиты над акваторией Крыма и в районе аэродрома «Бельбек».