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Несколько ракет сбиты над акваторией Крыма и в районе аэродрома «Бельбек»

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Силы ПВО, по предварительной информации, сбили несколько ракет над акваторией Крыма и в районе аэродрома «Бельбек», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

Кроме того, спасательной службой Севастополя было потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко.

«Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы», — заявил Развожаев.

Ранее он сообщил, что в Севастополе работает система ПВО.

Также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

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