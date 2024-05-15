Несколько ракет сбиты над акваторией Крыма и в районе аэродрома «Бельбек»
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности.
Кроме того, спасательной службой Севастополя было потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко.
«Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы», — заявил Развожаев.
Ранее он сообщил, что в Севастополе работает система ПВО.
Также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.