Штурмовики Су-25 уничтожили спецтехнику и живую силу ВСУ

Самолёты штурмовой авиации Су-25 уничтожили замаскированную специальную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Ранее группировка войск «Днепр» за сутки поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ.