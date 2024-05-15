Штурмовики Су-25 уничтожили спецтехнику и живую силу ВСУ
Самолёты штурмовой авиации Су-25 уничтожили замаскированную специальную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
Ранее группировка войск «Днепр» за сутки поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ.
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