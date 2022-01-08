«Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение на своём поле от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Мёнхенгладбаха.

В составе «Боруссии» мячи забили Флориан Нойхаус (27-я минута), Штефан Лайнер (31-я минута). У «Баварии» отличился Роберт Левандовски (18-я минута).

За «Баварию» в Бундеслиге дебютировал 16-летнй Пауль Варнер. Он стал самым молодым футболистом в истории клуба.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. «Боруссия» (22 очка) идёт на 11-й позиции.

Ранее «Бавария» сообщила, что защитник основной команды Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус.