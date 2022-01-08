«Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение на своём поле от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче Бундеслиги
  • AP
  • © Andreas Schaad

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Мёнхенгладбаха.

В составе «Боруссии» мячи забили Флориан Нойхаус (27-я минута), Штефан Лайнер (31-я минута). У «Баварии» отличился Роберт Левандовски (18-я минута).

За «Баварию» в Бундеслиге дебютировал 16-летнй Пауль Варнер. Он стал самым молодым футболистом в истории клуба.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. «Боруссия» (22 очка) идёт на 11-й позиции.

Ранее «Бавария» сообщила, что защитник основной команды Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить