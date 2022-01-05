Футболист «Баварии» Дэвис заболел коронавирусом

Мюнхенская «Бавария» объявила о том, что защитник основной команды Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает клубная пресс-служба, Дэвис чувствует себя хорошо и в настоящий момент находится на самоизоляции.

До канадца положительные тесты на коронавирус сдали вратарь Мануэль Нойер, защитники Омар Ричардс, Лукас Эрнандес, Йосип Станишич, Дайо Упамекано и Танги Ньянзу, полузащитники Кингсли Коман, Лерой Сане и Корентен Толиссо. Также коронавирус выявлен у второго тренера команды — Дино Топпмеллера.

Ранее ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн.