Футболист «Баварии» Дэвис заболел коронавирусом

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Мюнхенская «Бавария» объявила о том, что защитник основной команды Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист «Баварии» Дэвис заболел коронавирусом
  • ©Alexander Hassenstein/Getty Images

Как сообщает клубная пресс-служба, Дэвис чувствует себя хорошо и в настоящий момент находится на самоизоляции.

До канадца положительные тесты на коронавирус сдали  вратарь Мануэль Нойер, защитники Омар Ричардс, Лукас Эрнандес, Йосип Станишич, Дайо Упамекано и Танги Ньянзу, полузащитники Кингсли Коман, Лерой Сане и Корентен Толиссо. Также коронавирус выявлен у второго тренера команды — Дино Топпмеллера.

Ранее ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн.

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