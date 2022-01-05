Футболист «Баварии» Дэвис заболел коронавирусом
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Как сообщает клубная пресс-служба, Дэвис чувствует себя хорошо и в настоящий момент находится на самоизоляции.
До канадца положительные тесты на коронавирус сдали вратарь Мануэль Нойер, защитники Омар Ричардс, Лукас Эрнандес, Йосип Станишич, Дайо Упамекано и Танги Ньянзу, полузащитники Кингсли Коман, Лерой Сане и Корентен Толиссо. Также коронавирус выявлен у второго тренера команды — Дино Топпмеллера.
Ранее ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн.