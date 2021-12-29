Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн

Московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» Микаэля Кюизанса.

Об этом сообщает интернет-издание todofichajes.com. По информации источника, российский клуб предложил Кюизансу более выгодные финансовые условия контракта, чем итальянская «Венеция», и это убедило игрока сделать выбор в пользу армейцев. В настоящий момент армейцы близки к завершению переговоров с «Баварией», сумма трансфера может составить около €10 млн.

В сезоне-2021/22 22-летний француз принял участие в двух матчах мюнхенской команды, проведя на поле суммарно 56 минут. В матче Кубка Германии он отметился голом и ассистом.

Ранее Гришин поддержал возможное назначение Николича в ЦСКА.