Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн

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Московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» Микаэля Кюизанса.
Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн
  • Legion-Media

Об этом сообщает интернет-издание todofichajes.com. По информации источника, российский клуб предложил Кюизансу более выгодные финансовые условия контракта, чем итальянская «Венеция», и это убедило игрока сделать выбор в пользу армейцев. В настоящий момент армейцы близки к завершению переговоров с «Баварией», сумма трансфера может составить около €10 млн.

В сезоне-2021/22 22-летний француз принял участие в двух матчах мюнхенской команды, проведя на поле суммарно 56 минут. В матче Кубка Германии он отметился голом и ассистом.

Ранее Гришин поддержал возможное назначение Николича в ЦСКА.

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