Гришин поддержал возможное назначение Николича в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА, бывший тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника «Локомотива» Марко Николича в московский ЦСКА.

«Николич — это сильный тренер и очень хороший человек, я с ним знаком. Если Марко всё же назначат в ЦСКА, значит, в руководстве клуба сидят умные люди. Наверняка они сейчас просчитали все варианты за и против. Николич проявил себя очень сильным специалистом в нашей стране. Наверное, это будет правильным решением, если его назначат главным тренером армейцев. Алексей Березуцкий неплохо поработал в первой части сезона. Сейчас ЦСКА идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице. Скорее всего, его оставят в тренерском штабе. У Алексея будет должность в клубе, даже если он покинет пост главного тренера. В трудный момент он помог команде. Николич же выстраивает понятный футбол, он классный тренер, выигрывал титулы в других чемпионатах. Если вдруг Марко всё же не будет в ЦСКА, то надо оставлять Алексея как минимум до лета», — цитирует слова Гришина «РБ Спорт».

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с железнодорожниками он выиграл Кубок России сезона-2020/21. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Ранее Мостовой заявил, что не видит поводов убирать Алексея Березуцкого из ЦСКА.