Мостовой: не вижу поводов убирать Алексея Березуцкого из ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался относительно возможного назначения экс-наставника «Локомотива» Марко Николича в московский ЦСКА.

«Ещё один иронический сюжет в нашем футболе. Человек хорошо работал в одной команде, непонятно, за что его убрали, на какое-то время пропал и сейчас всплывает в другой команде. По нашему футболу можно фильм снимать, «Иронию судьбы» футбольной сочинить. И поверьте, такой сценарий получится, столько смешного происходит постоянно… Потому что никто не понял, почему Николича убрали из «Локомотива» и какие-то немцы пришли. Если, конечно, отбросить всю эту предысторию, то назначение его в ЦСКА, с одной стороны, нормально, с другой стороны — бессмысленно. Не вижу повода убирать Алексея Березуцкого. Детектив такой получается, всё закручивается в этих сюжетах: уходит, приходит, убирают, назначают. Сначала в ЦСКА Ник Вулич был, потом его убрали, сейчас Николич будет. Вопрос в другом стоит: зачем всё это было нужно? Понятно, когда тренера убирают из команды, которая идёт на 15-м месте, но когда команда идёт на втором, на третьем или, как ЦСКА, на четвёртом, это ненормально», — сказал Мостовой RT.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Вместе с железнодорожниками он выиграл Кубок России — 2020/21. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Ранее Сёмин заявил, что в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий.