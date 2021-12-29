Сёмин: в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном назначении серба Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

«У меня нет комментариев по поводу назначения Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Алексей Березуцкий», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с железнодорожниками он выиграл Кубок России — 2020/21. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Николич возглавит ЦСКА.