Сёмин: в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном назначении серба Марко Николича на пост наставника ЦСКА.
Сёмин: в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий
  • РИА Новости

«У меня нет комментариев по поводу назначения Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Алексей Березуцкий», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с железнодорожниками он выиграл Кубок России — 2020/21. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Николич возглавит ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить