СЭ: Николич возглавит ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить другую московскую команду, ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, условия контракта с сербским специалистом уже согласованы. Договор может быть подписан в ближайшее время.

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий, под руководством которого красно-синие занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) четвёртое место после 18 туров.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фейеноорда».