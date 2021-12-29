СЭ: Николич возглавит ЦСКА
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, условия контракта с сербским специалистом уже согласованы. Договор может быть подписан в ближайшее время.
В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий, под руководством которого красно-синие занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) четвёртое место после 18 туров.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фейеноорда».