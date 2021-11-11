Вайцеховская: скоро нас настигнут ленивые Косторная, Трусова и Щербакова

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза в адрес его подопечной Алёны Косторной.

«О недостаточности тренировочной работы, например — так, как это вроде бы вполне корректно сформулировал в своём интервью Даниил Глейхенгауз. Хотя по смыслу всё сказанное тренером в адрес Косторной идеально ложится в формулировку, которая в своё время была озвучена на одном из форумов по фигурному катанию: мол, вот мы и дождались — ленивая Алина пришла на смену ленивой Жене, которая была сменой ленивой Юли. Скоро нас настигнут ленивые Алёна, Саша и Аня, которых сменят новые худые и трудолюбивые», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что большой спорт не терпит излишней чувствительности, но, по мнению Вайцеховской, нужно всё-таки задумываться о том, что говорится вслух.

Напомним, что Алёна Косторная посвятила своим тренерам трогательный пост в Instagram. Глейхенгауз не оценил жест своей подопечной, заявив, что благодарности им нужны только в тренировочном плане, а не в социальных сетях. После такого заявления фигуристка снесла запись.

Ранее Боброва заявила, что весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию.