Боброва: весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

«Конечно, в танцах уже более или менее понятно, кто может занять первые-вторые места, а вот борьба за бронзу будет нешуточной. На кону поездка на Олимпиаду, это определяющий момент в карьере. Я думаю, весь мир будет следить за тем, как у нас распределятся места в соревнованиях женщин, ведь шестеро или даже семеро девочек претендуют на попадание в тройку. По мальчикам тоже очень любопытно. Да, есть достаточно опытный Миша Коляда, который, надеюсь, справится с психологическими проблемами и попадёт в тройку. А кто займёт оставшиеся два места? Ведь у нас есть хорошие ребята, но нужно раскрывать свой потенциал во время турниров, а не только на контрольных прокатах. В парах, наверное, тройка призёров уже очерчена, но как распределятся места внутри неё — тоже очень интересно. И главное, абсолютно непредсказуемо», — заявила Боброва в интервью RT.

Ранее Боброва поделилась мнением о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в олимпийском сезоне.