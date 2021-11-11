Боброва: Кацалапов и Синицына — единственные, кто способны бороться с Пападакис и Сизероном

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась мнением о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в олимпийском сезоне.

«Мне сложно представить, что должно произойти, чтобы французы в текущем сезоне оказались не на первой ступеньке пьедестала. При этом я очень сильно надеюсь и искренне верю в Вику Синицину и Никиту Кацалапова. Это единственная пара, которая способна бороться с французами. И я жду этапа Гран-при в Японии, чтобы посмотреть их произвольный танец. Интересно, был ли он исправлен после контрольных прокатов, поскольку тогда, показалось, у Александра Жулина возникли сомнения относительно этой программы. Поэтому нужно посмотреть, в каком виде они её представят на Гран-при и, что очень важно, как на них отреагируют судьи», — заявила Боброва в интервью RT.

Она также рассказала, почему именно российская пара может составить конкуренцию Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Вика и Никита — действующие чемпионы мира, и как раз в прошлом году у них было идеальное попадание в программы. В этом сезоне на международных стартах судьи пока их не оценивали. Многое зависит от проката в Японии. Я до сих пор считаю, что у Синициной и Кацалапова есть шанс сражаться с французами, хотя те в этом сезоне невероятно хороши. Обратите внимание, у них имеются десятки во второй оценке, а по первой ещё есть куда расти — получают пока не все четвёртые уровни, как когда-то. И если Габриэла и Гийом подтянут первый балл, то я просто не знаю, как с ними бороться. Это будет действительно очень сложно», — добавила Боброва.

Ранее Боброва заявила, что произвольная программа Чок и Бейтс в прямом смысле — космос.