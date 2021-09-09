Нурмагомедов получил футболку сборной России от президента РФС

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вручил ему футболку сборной России.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе и здоровья семье и близким», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее экс-чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко заявил, что Нурмагомедов сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться.