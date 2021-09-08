В ВОЗ назвали оправданными ограничения из-за коронавируса на соревнованиях

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ограничения по количеству зрителей на спортивных событиях абсолютно оправданны в условиях пандемии коронавируса.
В ВОЗ назвали оправданными ограничения из-за коронавируса на соревнованиях
  • © AP

«Ограничения для зрителей на спортивных соревнованиях абсолютно оправданны в нынешних условиях. Массовые мероприятия только способствуют распространению инфекции среди болельщиков. Можно вспомнить Бергамо», — приводит ТАСС слова Вуйнович.

В Москве действуют ограничения на посещение спортивных арен. На матчах могут присутствовать не более 3 тыс. человек.

Ранее в ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.

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