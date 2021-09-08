В ВОЗ назвали оправданными ограничения из-за коронавируса на соревнованиях
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«Ограничения для зрителей на спортивных соревнованиях абсолютно оправданны в нынешних условиях. Массовые мероприятия только способствуют распространению инфекции среди болельщиков. Можно вспомнить Бергамо», — приводит ТАСС слова Вуйнович.
В Москве действуют ограничения на посещение спортивных арен. На матчах могут присутствовать не более 3 тыс. человек.
Ранее в ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.