Путин: переговоры по Украине возможны только с учётом реалий в зоне СВО

Переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров.

По его словам, российская сторона видит, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам.

«Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», — отметил Путин.

По его словам, Москва к этому готова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки любого западного оружия Киеву принципиально не изменят ход специальной военной операции.