Путин: переговоры по Украине возможны только с учётом реалий в зоне СВО
- РИА Новости
По его словам, российская сторона видит, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам.
«Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», — отметил Путин.
По его словам, Москва к этому готова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки любого западного оружия Киеву принципиально не изменят ход специальной военной операции.