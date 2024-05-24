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Путин назвал «политической пургой» намёки-угрозы еврокомиссара премьеру Грузии

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал как «политическую пургу» слова еврокомиссара Оливера Варгейи о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, которые он высказал в беседе с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
Путин назвал «политической пургой» намёки-угрозы еврокомиссара премьеру Грузии
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко после переговоров двух лидеров.

«Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал — там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», — сказал он.

Путин добавил, что если данный инцидент имел место, то, «кроме как политической пургой, это назвать нельзя...».

«К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет — мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление», — добавил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на Фицо было совершено покушение.

Позднее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий признался, что упоминал покушение на жизнь Фицо в разговоре с Кобахидзе.

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