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Премьер Грузии заявил, что чиновник ЕК «припугнул» его покушением на Фицо

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение.
Премьер Грузии заявил, что чиновник ЕК «припугнул» его покушением на Фицо
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

«Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнёры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Однако глава парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет его преодолеть.

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