Премьер Грузии заявил, что чиновник ЕК «припугнул» его покушением на Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение.

«Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнёры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Однако глава парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет его преодолеть.