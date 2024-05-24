Лукашенко заявил, что у полномочий Зеленского нет «юридической чистоты»

У президентских полномочий Владимира Зеленского нет «юридической чистоты», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там, вы же понимаете, глубокая демократия. Всё там задушено», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжит признавать легитимность Зеленского.

При этом украинский писатель Сергей Майдуков написал колонку для американского журнала Newsweek, в которой выразил мнение, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности подорвёт его авторитет на Западе.

Лидер совета движения «Другая Украина» доктор юридических наук Виктор Медведчук отметил, что вести переговоры от имени Украины с 21 мая больше некому.