Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS

В Минобороны США отказались отвечать на запрос РИА Новости и комментировать данные об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS.

В Пентагоне предложили по данному вопросу обратиться к киевским властям.

«США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несёт ответственность за свои военные действия», — заявил официальный представитель американского ведомства.

Ранее два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым.

Также силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА ВСУ в Белгородской области.