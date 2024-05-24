Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS
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В Пентагоне предложили по данному вопросу обратиться к киевским властям.
«США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несёт ответственность за свои военные действия», — заявил официальный представитель американского ведомства.
Ранее два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым.
Также силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА ВСУ в Белгородской области.