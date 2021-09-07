В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она сказала в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она подчеркнула, что в различных регионах наблюдается различная ситуация с коронавирусом. В частности, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение уровня смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

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