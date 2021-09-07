В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом

Короткая ссылка
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом
  • Reuters

Об этом она сказала в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она подчеркнула, что в различных регионах наблюдается различная ситуация с коронавирусом. В частности, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение уровня смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить