Глава ВОЗ высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.

«Мы всё ещё видим в мире шокирующее неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, «в государствах с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, полностью вакцинированы менее 2% взрослых в сравнении с почти 50% в странах с высокими доходами».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.